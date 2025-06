Francana pega o Comercial na estreia deste sábado

A Francana está no Grupo 2 da Copa Paulista juntamente com o próprio Comercial, Botafogo, Inter de Limeira, União de Araras e Itapirense. Na primeira fase, 23 equipes foram divididas em quatro grupos, sendo um com cinco participantes e três com seis. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam às oitavas de final.