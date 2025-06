Francana pega o Comercial na estreia deste sábado; ASSISTA AQUI

A Associação Atlética Francana estreia na Copa Paulista 2025, contra o Comercial, neste sábado, às 15h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, em busca de uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. ASSISTA NO VÍDEO ACIMA OU OUÇA AQUI.

A equipe esmeraldina realizou seis semanas de trabalhos em preparação para a competição, contando com 23 jogadores, sendo 15 contratados e 8 remanescentes da Série A3 do Campeonato Paulista deste ano.

O técnico Wantuil Rodrigues disse que o objetivo é sempre entrar em competições em busca do título, mas dando um passo de cada vez. “O objetivo é sempre chegar. Eu jamais entraria na competição sem pensar em chegar. Em primeiro lugar, é classificar para passar para outra fase. Viver fase a fase, como fizemos ano passado. Fizemos seis semanas de pré-temporada e colocamos nossa ideia de jogo para os jogadores, a filosofia, os conteúdos de treinamento. Foi muito bom o trabalho”, disse o treinador.