Campeonato de Futebol Infantil tem 18 partidas; veja os jogos

A bola vai rolar em Franca neste sábado, 14, com mais uma rodada do Campeonato de Futebol Infantil. A programação conta com 18 partidas em seis campos da cidade, a partir das 8h.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, o torneio reúne crianças e adolescentes de 8 a 14 anos e busca incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos.

Confira a programação dos jogos:

Campo da Sabesp