Franca contratará 422 educadores a alunos com deficiência e TEA

A Secretaria de Educação de Franca publicou na sexta-feira, 13, um edital de chamamento público para contratar uma entidade especializada na oferta de serviços de apoio pedagógico para estudantes com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao todo, serão disponibilizados 422 profissionais, entre educadores de apoio e professores intérpretes de Libras, para atuar nas escolas da rede municipal.

As instituições interessadas devem entregar a documentação exigida até as 16h do dia 15 de julho, na Seção de Projetos Especiais da Secretaria de Educação (3º andar), localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, Parque Francal.

Segundo o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o investimento tem como objetivo garantir inclusão e suporte adequado aos estudantes. “Isso possibilitará o atendimento das crianças com espectro autista ou deficiência, inclusive com Libras. É muito importante que as entidades participem deste chamamento”, destacou.