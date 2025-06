Família cria projeto social após a morte de jovem em cachoeira

No depoimento, as mulheres destacam a força do projeto e o quanto ele representa para elas. É uma forma de continuar cuidando de Pedro, mesmo com sua ausência física — ele permanece presente em cada gesto, em cada ação.

“A Casa do Ped é nosso jeito de continuar cuidando do Pedro, mesmo além da vida. Transformamos a dor da saudade em gestos de amor que honram quem ele foi: um menino que sabia acolher. Aqui, mantemos viva a sua essência, ajudando quem precisa, como ele faria. Porque o amor não conhece limites, nem mesmo os do céu”, explicaram.

“Queríamos que ele tivesse a casa dele aqui e estamos tentando transformar isso em realidade da maneira que nos é possível, tendo a certeza de que, quando ele estiver pronto, virá nos ajudar, nem que seja em pensamentos e boas vibrações. (...) Juntos, vamos tentar escrever uma história de compaixão, mostrando que um mundo mais humano é possível quando seguimos o exemplo de quem soube amar sem limites. Como dissemos, é apenas um passo, uma tentativa de continuar seu legado, que nem ao certo sabemos onde irá chegar”, concluíram.