Uma jornalista de Franca em uma campanha publicitária do Timão

Do Brás até a estação Corinthians-Itaquera, segui de trem acompanhada da expectativa. Logo ao chegar, a visão da arena imponente surgiu diante dos olhos; uma imagem que jamais vou esquecer. Entrei no estádio por volta das 8h30, uma hora antes do início da ação, marcada para as 9h30.

Na última quinta-feira, 12, tive a oportunidade de viver um dos momentos mais marcantes da minha trajetória profissional e pessoal: participar de uma campanha publicitária do Sport Club Corinthians Paulista, dentro da Neo Química Arena, em São Paulo (SP), como convidada de um dos patrocinadores do clube.

O grupo selecionado foi recebido com um café da manhã. O clima era leve, cheio de conversas e descobertas. A conexão entre os participantes surgiu com naturalidade e tornou a experiência ainda mais especial. A gravação durou cerca de três horas e contou com toda a estrutura necessária: câmeras, microfones, iluminação e uma equipe dedicada a garantir que cada detalhe saísse como planejado.

Fui entrevistada para as redes sociais do patrocinador e contei como é sair de Franca, a mais de 400 quilômetros da capital, para viver um sonho dentro do estádio do clube que tanto admiro. Em outro momento, pude experimentar o lado jornalista da campanha ao ler frases no teleprompter; um desafio que, para mim, teve gosto de realização.

As fotos foram feitas em diferentes espaços da arena. Começamos no camarote e depois fomos ao gramado, onde precisei conter a emoção diante de um cenário que tantas vezes vi pela televisão. Por dentro, era impossível não sentir a alegria transbordar.