DJ Felipe Borges grava clipe em Rifaina neste sábado

O DJ e produtor de música eletrônica Felipe Borges, 25 anos, escolheu a cidade de Rifaina, localizada a 64 km de Franca, como cenário para a gravação de seu novo projeto audiovisual. A produção será realizada neste sábado, 14, às margens da represa do município.

A proposta une música eletrônica, paisagens naturais e elementos visuais imersivos, com o objetivo de explorar a relação entre som, imagem e natureza.

Segundo o artista, a escolha de Rifaina está diretamente ligada à atmosfera da cidade, que remete à liberdade, juventude e boas vibrações, aspectos que dialogam com a identidade do projeto. “Rifaina tem tudo a ver com essa energia: é um lugar que inspira, que pulsa. É o cenário ideal para mostrar ao público a essência do que queremos entregar com este movimento”, afirmou Felipe.