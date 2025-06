3 são presos com carga de R$ 800 mil furtada em Miguelópolis

Uma operação da Polícia Militar de Uberaba (MG) resultou na recuperação de um caminhão furtado com uma carga avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, na noite desta quinta-feira 12, no bairro Parque das Laranjeiras, na cidade mineira. O veículo havia sido levado por criminosos após o motorista ser rendido às margens da rodovia, em Miguelópolis.

Segundo a PM, uma denúncia anônima indicou que uma carreta suspeita estaria escondida em um galpão na avenida Latif Amine Abdala. Ao chegar ao local, os policiais flagraram um homem fechando o portão. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Dentro do galpão, outros dois suspeitos também foram localizados e presos.

No interior do imóvel, os agentes confirmaram que o caminhão com a carga de sementes de milho, avaliada em quase R$ 1 milhão, era produto de furto. O motorista do veículo havia sido rendido por criminosos, enquanto fazia uma parada na estrada.