Acidente com caminhão: professor se recupera em casa

O professor vítima do acidente envolvendo um caminhão e um carro disse nesta sexta-feira, 13, que, apesar do susto, já se recupera em casa. A colisão foi no início da tarde desta quinta-feira, 12, na rua Evangelista de Lima, na Vila Nicácio, em Franca.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão estava estacionado e entrou repentinamente na via, cortando a frente do carro conduzido pelo professor, que trafegava na preferencial. "Ele entrou na frente, não deu tempo de desviar", relatou o professor, ainda abalado com o susto.

O motorista do caminhão disse não ter visto o carro se aproximando, motivo pelo qual teria avançado na via.