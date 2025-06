Festa das Nações reúne gastronomia internacional e solidariedade

Acontece até o domingo, 15 de junho, na Praça da Capelinha, no bairro Santo Agostinho, em Franca, a sétima edição da Festa das Nações. O evento beneficente é promovido pelo Ians (Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida) e reúne gastronomia típica de sete países. Toda a renda arrecadada será destinada à conclusão da sede própria da Casa de Apoio, que oferece suporte a pacientes com câncer.

As barracas gastronômicas trazem pratos do Brasil, Itália, Portugal, Turquia, Síria, Japão e Estados Unidos. Entre os destaques, estão o frango à passarinho, arroz no arado, risoto, bolinho de bacalhau, esfiha, yakissoba e hambúrguer. A festa acontece de nesta sexta e sábado, das 19h às 23h, e no domingo, das 11h às 17h.

A fundadora da instituição, Eliane Bonine, reforçou o convite à população. “A Casa de Apoio Iansa, que atende pessoas em tratamento do câncer em Franca, está realizando a sétima edição da Festa das Nações e convidamos a todos a participar conosco em uma festa em prol da finalização da construção da nossa sede própria", disse.