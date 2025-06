Após dias com temperaturas abaixo dos 10°C, Franca 'esquentará'

Após dois dias de temperaturas inferiores aos 10°C, os francanos podem esperar um pequeno alívio nas temperaturas mínimas. O fim de semana em Franca será de tempo firme e temperaturas amenas, segundo a previsão da Climatempo. Apesar do céu com poucas nuvens e do friozinho nas manhãs, não há previsão de chuva entre sexta-feira, 13, e domingo, 15.

Nesta sexta, o dia começou novamente com as temperaturas mínimas marcando 9°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, e os termômetros podem chegar a 23°C.

No sábado, 14, o tempo continua seco, com mínima de 11°C e máxima também em torno dos 23°C. Já no domingo, 15, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas a previsão indica 0% de chance de chuva, com temperaturas variando entre 12°C e 24°C.

