Unidade do Bom Prato em Franca irá fechar para manutenção

Unidades do Programa Bom Prato que funcionam aos finais de semana e feriados estarão fechadas neste sábado, 14, e domingo, 15, para manutenção preventiva. Em Franca, a unidade do Bom Prato está localizada na rua General Carneiro, 1.317, no centro da cidade, e está entre as 31 unidades que não irão funcionar neste fim de semana.

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo confirmou a decisão e disse que o fechamento tem por objetivo realizar manutenção nos prédios do Bom Prato. Segundo a pasta, a abertura ininterrupta "por longo período gerou desgastes significativos nas unidades".

A paralisação temporária ocorre apenas neste fim de semana. Na segunda-feira,16, todos os restaurantes do programa retomarão o funcionamento normalmente. A medida visa assegurar que as estruturas estejam em plenas condições de higiene e operação, mantendo o padrão de atendimento e segurança alimentar oferecido diariamente aos usuários.