Motorista que fugiu após atropelar moradora de rua se apresenta

Segundo a Polícia Militar, o motorista dirigia um veículo Gol G5 preto em alta velocidade, quando atingiu a mulher que caminhava com outros dois homens pela via. O impacto foi tão forte que deixou a vítima com múltiplas fraturas nas pernas, braço, ferimentos graves na cabeça e uma orelha dilacerada. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A placa do veículo se soltou com o impacto e foi encontrada no local do acidente. No dia seguinte, o carro foi localizado abandonado na rua Padre Conrado no bairro Vila Raycos, com a frente completamente destruída, para-brisa estilhaçado, capô e para-choque amassados.

A mulher atropelada permanece internada em estado grave na Santa Casa de Franca, sob cuidados médicos intensivos.