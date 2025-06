NBB: Franca Basquete vence o Minas e iguala os playoffs da final

A equipe francana abriu 30 pontos de vantagem. O Minas chegou a cortar a diferença para 13 pontos, mas os visitantes voltaram a abrir 20 pontos, administrando o restante do tempo. Final: Franca 94 x 78 Minas.

Os cestinhas do Franca foram Didi, com 28 pontos; Lucas Dias, com 20; Hinkle, com 13; e David Jackson, com 12. O maior pontuador do Minas foi Arengo, com 23 pontos.