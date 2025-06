Professor de natação bate em caminhão e tem ferimentos na cabeça

Um professor de natação de 33 anos ficou ferido após bater o carro que dirigia contra um caminhão, no início da tarde desta quinta-feira, 12, na rua Evangelista de Lima, na Vila Nicácio, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão estava estacionado e, ao sair, foi atingido por um Chevrolet Celta que vinha logo atrás. O caminhoneiro afirmou que deu seta ao sair, mas não viu o carro tão próximo.

O professor bateu com a cabeça no volante, sofrendo um corte. “Ele ficou meio desorientado, sem entender o que tinha acontecido. Vi o corte na cabeça”, relatou uma testemunha, que permaneceu no local até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).