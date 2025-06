Doações de sangue sobem 30% em Franca, mas estoques seguem baixos

Com a chegada do Junho Vermelho — campanha nacional de incentivo à doação de sangue — a Santa Casa de Franca, juntamente com os Hospitais do Coração e do Câncer, intensifica os esforços para conscientizar a população sobre o ato solidário que pode salvar vidas. As agências transfusionais desses hospitais, abastecidas pelo Núcleo de Hemoterapia de Franca, revelaram um dado positivo: nos quatro primeiros meses de 2025, houve um aumento de quase 30% no número de bolsas transfundidas em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram 4.776 bolsas utilizadas este ano, contra 3.678 em 2024.

Mesmo com a alta, a demanda hospitalar segue elevada e constante. “As doações de sangue são essenciais para manter um estoque adequado e garantir o atendimento de casos que vão desde cirurgias eletivas de grande porte até emergências, tratamentos oncológicos, anemias, queimaduras e acidentes”, afirma Josiane Naldi, Biomédica Supervisora da Santa Casa de Franca.

A campanha ganha ainda mais relevância com a celebração do Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho — data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para homenagear quem já doa e estimular novos voluntários.