Franca busca contra Minas o mesmo feito sobre o Flamengo na semi

Após tropeço em casa, ao perder o primeiro jogo da final para o Minas, o Sesi Franca Basquete tenta igualar o playoff. O jogo 2 da série melhor de cinco da decisão do NBB (Novo Basquete Brasil) será nesta quinta-feira, 12, às 19h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Apesar de sair atrás do adversário na decisão da competição nacional, a equipe francana viajou confiante e tem a seu favor o retrospecto registrado nas semifinais, quando também perdeu o primeiro confronto para o Flamengo, em Franca, se recuperando fora de seus domínios.

O pivô Wesley relembra da virada do Franca sobre o time carioca e aposta numa boa partida na capital mineira nesta quinta-feira. “É uma série parecida com a que a gente viveu contra o Flamengo. A gente sabe que é um time diferente e temos que mostrar nossa identidade, com um jogo coletivo, agressivo, brigar nos rebotes defensivos e ofensivos para aumentarmos nosso volume de jogo e sair com a vitória”, disse o pivô.