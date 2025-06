Obras da Sabesp geram transtornos na rua Minas Gerais em Franca

A rua, paralela à avenida Brasil, é bastante movimentada, especialmente nos horários de pico, como às 17h. Ela faz a ligação entre as regiões Leste e Central da cidade.

Moradores da rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, se queixaram dos transtornos provocados por obras realizadas por uma empresa contratada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). As reclamações foram feitas por ouvintes à Rádio Difusora nesta semana.

Em nota, a Sabesp informou que as intervenções fazem parte de um projeto de grande importância para o saneamento da cidade: a reversão do esgoto da Bacia do Rio Canoas. Segundo a companhia, a obra permitirá a desativação de quatro lagoas de tratamento de esgoto localizadas nos bairros Jardins Paulistano I e II, Palestina e São Francisco.

Com a conclusão do projeto, os efluentes dessas áreas passarão a ser encaminhados diretamente para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Franca, localizada às margens da Rodovia Cândido Portinari, no sentido Franca–Ribeirão Preto. Para isso, está sendo instalada uma nova rede de tubulação que conectará os bairros atendidos pelas lagoas à estação.

A Sabesp informou ainda que a previsão de término das obras na rua Minas Gerais é para setembro deste ano. A companhia reiterou que a via está devidamente sinalizada e pediu desculpas pelos transtornos, ressaltando que os impactos são temporários, mas os benefícios para o sistema de esgotamento sanitário do município serão permanentes.