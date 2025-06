Cozinheira perde movimentos e fala à espera de vaga em hospital

Uma história de angústia e espera marca a rotina de familiares da senhora Tania Maria Silva, de 60 anos, internada desde a última segunda-feira, 9, no Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, na zona norte de Franca, com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral). De acordo com o relato da filha, Isleide Cristina, o quadro de saúde da mãe piora a cada dia enquanto aguarda por uma vaga de internação hospitalar via SUS (Sistema Único de Saúde).

Segunda familiares, Tania chegou à unidade consciente, andando e falando, embora com algumas dificuldades. Mas, três dias depois a paciente já perdeu totalmente os movimentos do lado direito do corpo, não fala mais, está com a boca torta, faz uso de fraldas e foi colocada em sonda.

“Minha mãe estava se queixando de dificuldades, levamos ela na Casa do Diabético e de lá indicaram uma tomografia. Mas disseram que era melhor chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pois se fosse mesmo AVC, eles a levariam direto para a Santa Casa. Mas desde segunda ela está aqui (no PS), e até agora nada foi feito. Hoje ela já não fala mais”, conta a filha, emocionada.