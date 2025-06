Madrugada desta quinta-feira é a mais fria do ano em Franca

A madrugada de quinta-feira, 12, foi a mais fria do ano em Franca, com termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcando 8,9°C, batendo o recorde anterior de 10,3°C. Anteriormente o portal GCN/Sampi informou que os termômetros marcaram 8,7°C, de acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), a diferença de dados se dá pois a estação do Ciiagro fica localizada na zona norte da cidade, enquanto a do Inmet fica localizada na zona Sul.



O frio intenso reforça a presença de uma forte massa de ar polar sobre a região .Segundo dados da Climatempo, o dia será de céu parcialmente nublado, sem chances de chuva, com mínima prevista em torno de 8°C e máxima próximo a 21°C .

Para sexta-feira, 13, a meteorologia indica uma continuidade do tempo firme: céu limpo, com mínima de cerca de 11°C e elevação da máxima para cerca de 22°C. Sem mudanças significativas, sábado, 14, terá temperaturas entre 12°C e 22°C, e apresentação de céu parcialmente ensolarado.