Dois acidentes deixam motociclistas com fraturas em Franca

A manhã desta quinta-feira, 12, foi marcada por dois acidentes de trânsito em Franca, ambos causados pelo desrespeito à sinalização de parada obrigatória. As colisões ocorreram em diferentes pontos da cidade e deixaram dois homens feridos.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h, no cruzamento das avenidas Abrahão Brickmann e Hotto Paiva. Um motociclista de 23 anos, empresário, foi atingido por um Honda Civic que seguia pela avenida Hotto Paiva e realizava uma conversão para a Abrahão Brickmann.

Segundo testemunhas, o condutor do carro não teria respeitado a sinalização de pare, cortando a frente da moto. O jovem foi arremessado ao solo, com suspeita de fratura no fêmur e na perna, sendo socorrido e encaminhado à Santa Casa de Franca. O motorista do carro não se feriu.

Duas motocicletas batem no centro