PM apreende F250 com suspeita de furto em Franca

Uma caminhonete F250 foi apreendida na tarde desta quarta-feira, 11, no bairro Vila Imperador, em Franca, com sinais de adulteração no chassi. O veículo ostentava placas de Uberlândia (MG), mas há indícios de que tenha sido furtado na cidade de São Joaquim da Barra.

Durante patrulhamento pela região, policiais militares notaram a movimentação suspeita do condutor da caminhonete, que estava sendo acompanhado por outro veículo. O motorista do segundo carro é conhecido da polícia por envolvimento em furtos, o que levantou o alerta das autoridades.

As equipes passaram a acompanhar os veículos e, com o apoio de outras viaturas, realizaram a abordagem. Ao vistoriar a F250, os policiais constataram alterações no número do chassi, o que reforçou a suspeita de crime.