Franca: 26 veículos foram autuados em megaoperação da Cetesb

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizou, na última segunda-feira, 10, uma megaoperação de fiscalização em 27 pontos das principais rodovias de São Paulo, visando combater a poluição do ar causada por veículos a diesel, especialmente durante o período de estiagem da Operação Inverno 2025.

Em Franca, na rodovia Cândido Portinari, no km 397 (pista norte), foram registradas 26 autuações durante a ação. A maioria dos veículos, no entanto, estava em conformidade com os padrões de emissão estabelecidos pela legislação ambiental.

Ao todo, 34.217 caminhões e ônibus foram inspecionados no estado de São Paulo, com o auxílio da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal. Desse total, 404 veículos apresentaram irregularidades e foram autuados, o que representa cerca de 1,5% das abordagens.