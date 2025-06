Franca registra 8,7°C na manhã desta quinta-feira

Franca amanheceu gelada nesta quinta-feira, 12, com os termômetros marcando 8,7°C, de acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que fica localizada na zona norte da cidade. A temperatura foi registrada por volta das 6h30 e é uma das mais baixas do ano na região. Entretanto, a temperatura oficial será divulgada às 9h pelo Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia).

O frio intenso é resultado da atuação de uma massa de ar polar que passou pelo Sudeste, derrubando as temperaturas em diversas cidades do interior paulista. Em Franca, o dia começou com céu limpo, o que contribuiu para o maior resfriamento durante a madrugada.

Apesar do frio, não houve registro de geada, mas a sensação térmica ficou ainda mais baixa devido aos ventos moderados. A previsão para o restante do dia é de tempo firme, com predomínio de sol e elevação gradual das temperaturas, que podem atingir até 21°C no período da tarde.