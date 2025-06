Detector não encontra o corpo de empresário no Rio Grande

Diferentemente dos dias anteriores, os bombeiros contaram com a presença de Felipe Miranda, preso em Uberlândia (MG), suspeito de ter desovado o corpo a pedido de Marlon Couto, suspeito de ter matado o empresário. Ele acompanhou a operação e indicou o trajeto feito até o lançamento do corpo no rio.

As buscas pelo corpo do empresário Nelson Carreira Filho, desaparecido há uma semana, chegaram ao sétimo dia nesta quarta-feira, 11, em Rio Grande, em Miguelópolis . A novidade foi o uso de um detector de metais de última geração, que reforçou a tentativa de localização de uma barra de ferro que teria sido amarrada ao corpo para que ele afundasse. Apesar disso, nada foi encontrado.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros de Guarujá, Erik Tanke, que auxilia nas buscas, a equipe enfrentou interferência no detector de metais, causada pela alta concentração de minério de ferro no subsolo do rio. Isso dificultou a precisão do equipamento.

Outro fator que prejudicou a operação foi o acúmulo de barro no fundo do rio, que teria encoberto qualquer objeto submerso e reduzido ainda mais as chances de localização.

Com mais um dia encerrado sem sucesso, as buscas foram suspensas.