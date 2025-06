Lua dá show e ilumina o céu de Franca nesta quarta-feira

A noite desta quarta-feira, 11, está sendo marcada por um espetáculo no céu de Franca: a lua aparece grande, dourada e brilhante, chamando a atenção de quem olha para o horizonte. O céu limpo e sem nuvens contribuiu para deixar o fenômeno ainda mais visível e impactante.

O motivo de tanta beleza é a chamada "Lua de Morango", nome dado à lua cheia de junho, que este ano ocorre de forma especialmente marcante.

O que é a Lua de Morango?

Apesar do nome sugestivo, a Lua de Morango não muda de cor nem se torna vermelha ou rosada. O termo tem origem em povos indígenas da América do Norte, que batizaram a lua cheia de junho com esse nome por coincidir com a época da colheita de morangos silvestres.