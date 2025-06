Carro tomba após batida em cruzamento no Jd. Dermínio; ASSISTA

Um carro tombou no fim da manhã desta terça-feira, 11, após uma colisão no cruzamento da rua Arthur Franchini, no bairro Jardim Dermínio, em Franca. A motorista do veículo, que ficou com as rodas para cima, teve ferimentos leves.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver um carro preto saindo da garagem de uma casa quando foi atingido por um Fiat Uno que estava na rua. Com o impacto, o Uno capotou e parou de "cabeça para baixo".

Apesar do susto, a motorista conseguiu sair sozinha do carro. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local.