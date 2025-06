Passeio Ciclístico será realizado nesta quinta-feira em Franca

Nesta quinta-feira, 12, Franca realiza mais uma edição do Passeio Ciclístico, promovendo lazer, saúde e integração para a comunidade. A concentração será a partir das 19h15, no Complexo Poliesportivo, com a largada prevista para as 19h30.

O trajeto inclui diversas vias da cidade, garantindo um percurso seguro para os participantes.

A rota será a seguinte: saída do Poliesportivo, passando pela avenida Paulino Pucci, região da Estação, rua Antônio Bernardes Pinto, avenidas Dom Pedro I, Eufrásia Monteiro Petráglia, Adhemar Pereira de Barros, com retorno pelas avenidas Hugo Betarello, Santa Cruz, Ângelo Pedro, rua Professora Maria Faleiros, avenidas Champagnat e Antônio L. Caetano, encerrando novamente no Poliesportivo.