Pedágio arrecada 1,3 tonelada de lixo eletrônico em Franca

A sexta edição do Pedágio de Lixo Eletrônico, promovida pela Fundação Allan Kardec no último dia 7, foi marcada por uma grande mobilização da comunidade francana. Realizada em frente ao Hospital Allan Kardec, no bairro Cidade Nova, a iniciativa arrecadou mais de 1,3 tonelada de aparelhos eletroeletrônicos sem uso ou quebrados. Entre os itens doados, estavam computadores, impressoras, TVs, celulares, eletrodomésticos e cabos diversos.

O material recolhido será encaminhado à Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, uma das atividades das Oficinas Inspiração – projeto criado em 2018 que integra o Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Allan Kardec.

As oficinas oferecem ocupação produtiva para pessoas em tratamento de saúde mental, unindo inclusão social, geração de renda e sustentabilidade ambiental.

Transformação através da reciclagem