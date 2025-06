Acusado de esfaquear cachorro no Jardim Luiza é absolvido

O homem acusado de esfaquear um cachorro conhecido pelos moradores como “Grandão”, em março deste ano, no bairro Jardim Luiza, foi absolvido por decisão do juiz Luciano Franchini Lemes, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca.

Na ocasião, o suspeito foi identificado por moradores da rua Rubens Carboni, após supostamente ter ferido o animal com um canivete. O cachorro era descrito como dócil pela comunidade local. No entanto, ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a natureza aparentemente tranquila do animal não é suficiente para descartar a possibilidade de comportamento agressivo.

"A velha questão de ser o animal conhecido como dócil, bonzinho e que não atacava ninguém (como disseram as testemunhas de acusação), convenhamos, em nada milita em desfavor do acusado, pois ainda que eventualmente dócil (mas há informes também em sentido contrário), sendo de grande porte e vivendo solto nas ruas, uma hora poderia atacar outrem, situação até comezinha no mundo atual, em que até tutores são mortos e ou feridos (por vezes de forma gravíssima), pelos seus próprios cães, tido com dóceis, inofensivos”, destaca o juiz, na sentença.