Detector importado não encontra Nelson, e buscas são suspensas

As buscas ocorreram nas águas do rio Grande, nas proximidades do rancho de Marlon Couto, principal suspeito do crime.

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros de Franca , Orlândia e Santos fizeram nessa quarta-feira, 11, no rio Grande, em Miguelópolis , buscas pelo corpo do empresário Nelson Carreira Filho, desaparecido desde o dia 16 de maio. Ele teria sido morto em Cravinhos e o corpo desovado no rio. Um detector de metais importado foi usado para auxiliar o trabalho dos bombeiros, mas não obtiveram sucesso. Assim, as buscas foram suspensas.

O próprio suspeito, que confessou ter jogado o corpo no rio, acompanhou as buscas de dentro do bote de resgate, indicando o ponto onde teria cometido o crime.

Apesar dos esforços e da nova tecnologia empregada, o corpo de Nelson não foi localizado. À imprensa da região, um agente do Corpo de Bombeiros disse que o fundo do rio é muito ferroso, o que dificulta a ação do detector. Outro ponto é que há cerca de 2 metros de lama no fundo, o que faz com que as buscas se tornem infrutíferas caso o corpo tenha caído em um desses pontos.

"Durante a operação, foram empregados equipamentos tecnológicos avançados, incluindo sonares e um detector de metais subaquático, este último operado em conjunto com um efetivo do Grupamento de Bombeiros Marítimo, que vieram do litoral paulista (Santos-SP) em apoio às buscas", diz nota do comando do Corpo de Bombeiros, divulgada na noite dessa quarta-feira, 11.