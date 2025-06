Sesi Franca viaja para partidas contra o Minas em Belo Horizonte

A equipe do Sesi Franca já está em Belo Horizonte para os dois jogos contra o Minas pela sequência do playoff final do NBB (Novo Basquete Brasil) de 2024/25. A série aponta 1 a 0 para a equipe mineira, com uma vitória conquistada no ginásio "Pedrocão", em Franca.

Agora, as equipes voltam a jogar nesta quinta-feira, 12, às 19h30, e neste sábado,14, às 17h, na Arena UniBH.

A equipe de Helinho Garcia busca pelo menos uma vitória para provocar o quarto confronto marcado para Franca, no dia 18 (quarta-feira), às 18h30. O quinto duelo está marcado para o dia 21 (sábado), às 17h, novamente em Belo Horizonte.