Pedregulho: MP denuncia dupla por fraude em pesquisas eleitorais

As empresas que apareceram como responsáveis pelo pagamento das pesquisas negaram qualquer vínculo com os serviços, o que reforçou os indícios de falsificação e manipulação das informações.

De acordo com as apurações, os investigados teriam utilizado notas fiscais com informações falsas para registrar duas pesquisas eleitorais junto ao sistema da Justiça Eleitoral nos dias 13 e 24 de setembro de 2024. O objetivo, segundo o MP, era ocultar a identidade dos verdadeiros contratantes dos levantamentos.

O Ministério Público Eleitoral denunciou dois homens por fraude no registro de pesquisas eleitorais em Pedregulho , na região de Franca . A denúncia foi formalizada no último dia 6 de junho pelo promotor Filipe Teixeira Antunes, da 155ª Zona Eleitoral, após a conclusão de um Procedimento de Investigação Criminal.

Segundo a investigação, um dos denunciados, sócio de uma empresa de consultoria, emitiu as notas fiscais fraudulentas. O outro teria intermediado as negociações e recebido os valores envolvidos nas transações.

Ambos foram denunciados com base nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral, que tratam do uso de documentos falsos e da inserção de declarações falsas com fins eleitorais. O caso segue em tramitação na Justiça Eleitoral.