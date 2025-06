Católicos são 60% da população de Franca; evangélicos, 22%

O pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Franca, Isaac Ribeiro, representando uma das denominações evangélicas, cita a participação em questões sociais, para se aproximar de pessoas necessitadas.

"É uma característica muito própria, principalmente de nós pentecostais - que é a visão da Igreja Assembleia de Deus, a igreja com a qual nós pastoreamos - é de estar bem próximo das pessoas. Se não é possível estar em todos os bairros, pelo menos na maioria, de modo que as pessoas tenham perto de si um templo para congregar e também um pastor para ser pastoreado”, explicou.

"Uma das ações que nós temos procurado é nos envolver com as questões sociais, desenvolver um trabalho social junto às dificuldades que o povo passa, trabalho social nas ajudas, no trabalho de recuperação de pessoas com dependência química, pessoas com dificuldades variadas. Acredito que os números, na verdade, apontam que esse é o caminho e que, de fato, as ações que a igreja vem procurando desenvolver é que têm proporcionado esse crescimento", concluiu.