Francana entra na reta final de preparação para estreia sábado

A Francana entra na reta final de preparação para a estreia na Copa Paulista, neste sábado, 14, às 15h, contra o Comercial, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

O novo elenco esmeraldino já vem treinando há mais de um mês para a disputa. Agora, o foco total é no primeiro jogo contra o rival ribeirão-pretano, fora de casa. O técnico Wantuil Rodrigues vai confirmar o time titular no último trabalho da equipe, nesta sexta-feira, 13. A delegação viaja para Ribeirão, no sábado, às 11h.

A diretoria do clube contratou 15 jogadores para a competição e renovou o contrato de outros oito que disputaram a A3. Como já adiantado com exclusividade pelo GCN, o novo time da Veterana conta com: