Projeto Arteiras Solidárias transforma vidas com artesanato

Casos como o de Maura Barbosa do Nascimento Souza, participante desde o início do projeto, ilustram o impacto da iniciativa. “Eu tive uma depressão terrível, cheguei a pensar em tirar minha vida. Mas depois que comecei a frequentar o grupo, tudo mudou. Aqui a gente se sente acolhida, à vontade para falar, ouvir, dar risada. Este grupo foi um presente pra mim”, relatou.

Entre linhas, agulhas e conversas sinceras, um grupo de mulheres tem encontrado acolhimento e transformação pessoal na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Planalto, em Franca . Trata-se do projeto Arteiras Solidárias, promovido pela Prefeitura, que vai além do artesanato: é um espaço de escuta, apoio emocional e construção de vínculos.

Outra participante, Aline da Silva Costa, mãe de uma criança com autismo, começou a frequentar o grupo há um mês e já sente os efeitos positivos. “Muitas vezes fico o dia todo sem conversar com ninguém. Aqui consigo me expressar, ouvir conselhos, trocar ideias. Este grupo me tira da rotina, me dá direção. Para quem está sozinho, como eu, isso faz toda a diferença.”

Além do acolhimento emocional, o projeto também é um ato de solidariedade. As peças produzidas pelas participantes são doadas ao Iansa (Instituto Nossa Senhora Aparecida), que as utiliza em bazares realizados duas vezes ao ano para arrecadar recursos destinados a pacientes do Hospital do Câncer. Gorro, cachecol, tapete e pano de prato estão entre os itens confeccionados.

Para participar do Arteiras Solidárias, é necessário ter conhecimentos básicos em artesanato, como crochê ou tricô. As reuniões ocorrem sempre às terças-feiras, das 8h às 9h, na UBS do Planalto, localizada na rua Ofélia Soares Russo, 1.140.