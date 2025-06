Câmara homenageia Comparini e Elaíse como ambientalistas do ano

“Essa homenagem tem muito a ver com meu trabalho no saneamento, ajudando a despoluir os corpos d’água do estado de São Paulo e a propiciar que todas as pessoas, de qualquer nível de renda, tenham acesso à mesma água potável em suas casas", disse Comparini durante a sessão.

Elaíse foi premiada como Ambientalista de 2024 por sua defesa do meio ambiente e pelo compromisso com a sustentabilidade. "Receber o título de ambientalista ficará marcado em minha vida e certamente me representa em meus desafios diários." Emocionada, ela acrescentou: "É uma honra ter sido escolhida para receber essa homenagem, e agradeço aos meus colegas conselheiros do Comdema pela indicação."

A ambientalista também ressaltou o impacto do trabalho coletivo. "Tudo o que realizamos por meio do Verdejar me permitiu chegar ao dia de hoje com o reconhecimento público de nossas atividades ambientais. Sinto-me honrada por estar aqui representando todo um grupo de cidadãos que trabalham pelo meio ambiente desta cidade."

O Dia do Ambientalista foi instituído em Franca em 2008, por meio da Lei Municipal nº 7.053/2008, e é celebrado anualmente no dia 5 de junho. O Comdema é o órgão responsável por indicar o homenageado da data a cada ano, por meio de uma votação entre os conselheiros participantes.

João Baptista Comparini