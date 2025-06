Jogador dado como morto faz sua 1ª postagem nas redes sociais

Após 98 dias internado, o jogador de futebol Pedro Henrique Severino, de 19 anos, fez sua primeira postagem nas redes sociais nesta terça-feira, 10. O jovem sofreu um grave acidente na madrugada de 4 de março e chegou a ter um protocolo de morte encefálica aberto durante a internação no Hospital Unimed, em Ribeirão Preto.

A publicação foi feita ao lado do pai, Lucas Severino, que compartilhou uma mensagem de fé e gratidão pela recuperação do filho, que estava em estado gravíssimo e passou por cirurgias, incluindo a reconstrução da parte frontal do crânio.

"Alguém tem dúvidas de que Deus existe? Pedro é prova de que ele existe! Creiam em Deus! Além de fazer milagres, ele coloca pessoas como anjos para nos ajudar e encorajar! Todos que oraram, jejuaram, fizeram promessas, se encontraram com Deus, choraram, acreditaram — todos, sem exceção, do hospital Unimed, incansavelmente não desistiram, mesmo quando o diagnóstico não era favorável. Muito obrigado!", escreveu o pai na legenda da foto publicada.