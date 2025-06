Cantor Maeda grava DVD Rio do Sertão em Rifaina

O jovem cantor sertanejo Maeda, de 23 anos, gravou seu novo DVD, intitulado “Rio do Sertão”, em Rifaina, na região de Franca. O lançamento está previsto para 10 de julho nas plataformas digitais.

Natural de Pedregulho, Maeda traz em sua voz e composições a essência da vida simples e do homem do campo, que valoriza a família, os animais e a natureza.

O cantor destacou a importância da temática do DVD, que busca resgatar a essência do sertanejo tradicional. “Essa nova etapa, com a gravação do DVD Rio do Sertão, traz de volta as raízes do sertanejo, a vida simples, a família, o homem do campo. Para mim, é uma experiência única e estou muito feliz com tudo isso”, afirmou.