Franca celebra o mês do orgulho LGBT+ com o Prêmio Reconhecer

Nesta sexta-feira, 13 de junho, às 19h, a Câmara Municipal de Franca sediará uma noite especial em celebração ao Mês do Orgulho LGBT+, com a entrega do Prêmio Reconhecer, promovido pelo Coletivo Arco-Íris. O evento promete ser marcado por homenagens, emoção e representatividade.

Criado com o intuito de dar visibilidade às trajetórias de pessoas LGBT+ em Franca e região, o Troféu Reconhecer homenageia profissionais, artistas e lideranças que atuam em diversas frentes - da cultura ao serviço público, da comunicação ao comércio - contribuindo para uma cidade mais justa, diversa e inclusiva.

A escolha dos homenageados é feita por um grupo composto por 16 pessoas, que indicam personalidades LGBT+ de destaque em diferentes setores.