Morre Maurão, técnico das categorias de base da Francana

A Francana está de luto. Morreu neste domingo, 8, Mauro Correa Leite, colaborador da agremiação durante 28 anos. Mauro era funcionário da Prefeitura de Franca e desenvolvia um junto às categorias de base do clube esmeraldino.

Ele não era casado, morava com as irmãs, e já vinha enfrentando problemas de saúde há anos, inclusive com diabetes. Ele tinha 64 anos.

A Associação Atlética Francana divulgou nota de pesar: “A.A. Francana lamenta a morte de Mauro, mais conhecido como Maurão, que dedicou sua vida ao futebol. Maurão sempre manteve, com muita luta, nossos garotos em atividade”.