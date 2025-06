Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Nome: Joaquim Narciso de Freitas Idade: 75 anos Local do velório: São Vicente, sala 3 Funerária: Tedesco Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: José Eurípedes Santana Idade: 72 anos Local do velório: São Vicente, sala 2 Funerária: Tedesco Local do sepultamento: Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Walter Martins Tristão

Idade: 89 anos

Local do velório: Leporace

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Lea Vieira

Idade: 89 anos

Local do velório: Velório Municipal de São Sebastião do Paraíso

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Sebastião do Paraíso

Horário previsto do sepultamento: 15h