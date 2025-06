UBS da Estação abre inscrições para curso gratuito de gestantes

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Estação, em Franca, está com inscrições abertas para o curso gratuito de gestantes, que terá início nesta terça-feira, 10 de junho. A iniciativa é voltada a mulheres com até 24 semanas de gestação e que residam na região da Estação.

Com até 25 vagas disponíveis, o curso será oferecido semanalmente, sempre às terças-feiras, das 14h às 16h, com atividades conduzidas por uma equipe da própria UBS. As aulas acontecerão em um espaço cedido pelo Centro Sebastiana Barbosa Ferreira, na Vila Santos Dumont, na rua Voluntário Arnaldo de Vilhena, 292.

As interessadas podem se inscrever até esta segunda-feira, dia 9, das 8h às 11h, diretamente na UBS Estação, localizada na rua Cavalheiro Petráglia, 80. É necessário levar documentos pessoais e o cartão da gestante, e procurar pela assistente social responsável.