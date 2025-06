Emeb Aldo Prata realiza mostra cultural aberta ao público

Com o objetivo de valorizar a riqueza e a diversidade da cultura nacional, a Emeb Aldo Prata, localizada no bairro City Petrópolis, em Franca, promove no dia 18 deste mês a “Mostra CulturALDO”, evento gratuito e aberto a toda a comunidade. A iniciativa contará com apresentações artísticas, exposições e manifestações culturais que destacam a formação multicultural do povo brasileiro.

Com o tema “Brasil, um povo feito de todos os povos: música, arte e cultura que nos inspiram!”, a mostra propõe uma reflexão sobre as múltiplas influências, indígenas, africanas, europeias e tantas outras, que moldaram a identidade do país.

As atividades acontecerão em dois períodos: pela manhã, a partir das 9h30, e à tarde, a partir das 15h30, no auditório da escola, que fica na avenida São Pedro, 601. A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a participar.