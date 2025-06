Semana começa com alerta de chuvas e queda de temperatura

A semana em Franca terá início com a chegada de uma nova frente fria, trazendo queda nas temperaturas e risco de temporais. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta preventivo para a região, orientando a população a redobrar a atenção quanto às condições climáticas.

Segundo o boletim divulgado, há previsão de chuvas generalizadas com possibilidade de tempestades acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados. Franca está entre os municípios com maior potencial de registro de chuvas intensas nos próximos dias.

De acordo com o instituto Climatempo, os termômetros devem variar entre 9°C e 23°C ao longo da semana. A temperatura mais baixa está prevista para quinta-feira, dia 12, com mínima de 9°C e máxima de 20°C. Já a terça-feira, dia 10, deve ser o dia mais quente, com máxima prevista de 23°C.