Barbecue Tour atrai milhares com boa estrutura, shows e churrasco

O sábado, 7 de junho, foi de festa e muita animação no Campo de Polo Boi Santo, às margens da rodovia Nestor Ferreira, entre Franca e Restinga, com a realização da aguardada Barbecue Tour, que reuniu milhares de pessoas de diversas cidades, de perto e de longe.

Com uma estrutura bem planejada, o evento ocupou uma área de 90 mil metros quadrados, com 120 estações de comida, pontos de bebidas estrategicamente distribuídos e as já conhecidas "paredes de chopp", que chamaram a atenção dos participantes. O evento também contou com uma área dedicada ao público infantil, o espaço kids, garantindo diversão para todas as idades.

A programação musical foi um espetáculo à parte, com apresentações de grandes nomes da música sertaneja. O palco foi aberto com a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, seguida por Bruno & Marrone. E quem encerrou a noite com chave de ouro foi a dupla João Bosco & Vinicius, que animou o público com seus maiores sucessos.