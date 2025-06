Veja o obituário deste domingo, 8, em Franca:

Nome: Mauro Correa Leite

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h



Nome: Neide Pinto

Idade: 88 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Johnlyon Marcel Ribeiro

Idade: 35 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h