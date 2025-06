Procuração ou interdição? Saiba o que ninguém te contou

A procuração é um documento no qual uma pessoa autoriza outra a agir em seu nome. Pode ser concedida por alguém plenamente saudável ou que, mesmo estando lúcido, esteja doente, enfrentando dificuldades de locomoção ou, ainda, prefira receber auxílio em questões cotidianas. Esse procedimento é ágil, conveniente e pode resolver diversas situações. Assim, por exemplo, se você mora em uma outra cidade e quer vender um imóvel, poderá outorgar uma procuração para que um irmão cuide dos trâmites para isso. Outro exemplo, às vezes o indivíduo é extremamente ocupado, trabalha o dia todo e não consegue ir ao banco ou em determinadas repartições e acaba passando uma procuração para seu filho ou esposa representá-lo. Uma outra modalidade de procuração é a “ad judicia”, dada a um advogado para representar os interesses de seu cliente em um processo na Justiça – seja para propor uma ação ou defender, bem como praticar todos os atos processuais.

Isso pode parecer exagerado, no entanto, essa cena se repete diariamente. Com circunstâncias variadas, mas envolvendo a mesma aflição e desamparo. É nesse ponto que surgem perguntas difíceis de encarar, mas que são cruciais: será suficiente uma procuração simples? Ou será necessário recorrer à interdição judicial? A decisão pode ter um impacto significativo em toda uma família.

Imagine a seguinte situação: Seu pai, com mais de 80 anos, começa a ter dificuldade em lembrar os nomes dos filhos, não consegue encontrar seus documentos e assina contratos sem compreender completamente o que está fazendo. Um dia, alguém aparece oferecendo uma “oportunidade tentadora” e ele acaba entregando seu cartão bancário e senha.

No entanto, há uma limitação: toda e qualquer procuração é válida apenas enquanto a pessoa estiver lúcida e consciente. Caso haja indícios de demência, Alzheimer avançado, esquizofrenia ou qualquer outra condição que afete a capacidade de discernimento, essa procuração pode ser invalidada — nesse caso, a interdição judicial se torna a única alternativa legal.

Aliás, se for tentar fazer uma procuração pública nesses casos, o tabelião do cartório se perceber a real situação do outorgante, recusará e mandará fazer a interdição pela Justiça.

2. Interdição: quando o cuidado demanda proteção legal

Interditar não significa abandonar, mas sim cuidar com responsabilidade. A interdição é um procedimento legal que reconhece a incapacidade de uma pessoa de gerir sua própria vida com segurança. Isso pode ser motivado por doenças neurológicas, distúrbios mentais, deficiências graves, acidentes, entre outras circunstâncias. O indivíduo interditado é considerado civilmente incapaz, parcial ou integralmente, assemelhando-se a uma criança perante a lei. Nessa condição, não está autorizado a assinar contratos, gerir sua conta bancária sem assistência, vender propriedades, fazer empréstimos, contrair dívidas ou ser vítima de fraudes por terceiros. Caso realize qualquer dessas operações, poderá ser invalidada.