Barbecue Tour: Bruno e Marrone encerram 2º show com grandes hits

O segundo show da noite na Barbecue Tour Franca chegou ao fim com Bruno & Marrone levando o público ao delírio. A apresentação, marcada por sucessos como “Dormi na Praça”, “Por Um Minuto” e “Choram as Rosas”, emocionou os fãs que cantaram cada verso em coro, criando uma atmosfera de pura conexão entre palco e plateia.

A dupla agradeceu o carinho do público e celebrou a energia da cidade. “Franca, vocês são demais!”, disse Bruno, arrancando mais aplausos do público. A multidão, embalada por luzes e refrões apaixonados, mostrou por que o evento se tornou um dos mais aguardados do ano.

Com dois shows memoráveis já realizados — a dupla Zezé Di Camargo & Luciano abriu a festa mais cedo — a expectativa agora se volta para João Bosco & Vinícius, que encerra a noite desta grande celebração da música sertaneja e da gastronomia na cidade.