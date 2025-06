Barbecue Tour começa com Zezé Di Camargo & Luciano em Franca

A Barbecue Tour já começou em Franca neste sábado, 7 de junho, e quem abriu os trabalhos musicais foi a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, por volta das 17h55, com o clássico “No dia em que eu saí de casa”. O evento acontece no Campo de Polo Boi Santo, às margens da rodovia Nestor Ferreira, entre Franca e Restinga, e deve seguir até a madrugada com shows ainda de Bruno & Marrone e João Bosco & Vinícius.

Com capacidade para 8 mil pessoas, a estrutura ocupa 90 mil metros quadrados e inclui palco com mil metros de LED, 120 estações de carne — o dobro da edição anterior — além de bistrôs e um buffet de mil metros quadrados com mini-hambúrgueres, bolinhos, pastéis e muito mais.

A movimentação é intensa desde o início da tarde, com filas formadas mesmo antes da abertura dos portões. Vanessa Silva, 32 anos, moradora de Franca, não escondeu a empolgação. “Queria muito estar aqui, estou muito ansiosa. Sou muito fã, vai ser o terceiro show deles que vou ver.”